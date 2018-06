Idea Village: i cocktail dell’estate

Idea Village presenta i 5 cocktail dell’estate secondo il barman del More Beach Bar, Loris Melis.

Caldo, sole, voglia di stare fuori e soprattutto di estate. Quale posto migliore del More Beach Bar per ritrovarsi con gli amici dopo il lavoro o bere qualcosa in attesa di una delle serate che animano i weekend della provincia allo Zero Summer Club?

Il More Beach Bar, situato all’interno del parco acquatico Idea Village (Olgiate Olona, VA), è un bistrot a bordo piscina di giorno e un lounge bar di sera che offre un menù fresco e leggero per il pranzo e molte proposte sfiziose per l’aperitivo e l’apericena. La location, unica nel suo genere in tutta la zona, è perfetta per organizzare eventi di ogni tipo, da quelli più formali alle feste.

L’attività del More Beach Bar è conosciuta soprattutto per le sue serate musicali e per i suoi aperitivi a tema, come il More Vida (tutti i mercoledì dalle 18.00) a tema esotico, e il Royal Buffet (tutte le domeniche dalle 18.00) che, come dice il nome stesso, prevede un buffet imperiale, e dj set.

Punto forte dell’offerta del locale non possono che essere i cocktail: il More Beach Bar si distingue per quelli preparati con bravura e inventiva dal barman numero uno, Loris. Oggi Loris ci propone 5 cocktail totalmente innovativi che promettono di rendere ancora più gradevole l’estate di Idea Village:

D’ARTAGNAN con Armagnac, Rum Bianco Pampero, Maraschino, Pompelmo, Zucchero e Limone.

RISE con Vino Bianco, Whisky Torbato, Rum Scuro Pampero, Mela Verde, Cannella e Limone.

FRESH MULE con Vodka Smirnoff, Fiori di Sambuco, Lime, Ginger Beer e Cetriolo.

GREEN BEAST con Assenzio, Limone, Zucchero e Acqua.

VIRGIN HURRICANE (analcolico) con Ananas, Arancia, Sweet & Sour e Fruit Passion.

A cura di Idea Village.