Idea Village – Gazzetta Sport Camp 2018

e Sport+, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Idea Village organizzano

La proposta è rivolta a tutti i giovani compresi tra i 4 e i 14 anni che vogliono godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento. È una “vacanza in città”, vissuta all’interno del fantastico Idea Village di Olgiate Olona, una struttura sportiva e ludica di qualità, completamente immersa nel verde, con piscine, campi da gioco e aree divertimento.

I nostri istruttori specializzati aspettano tutti i ragazzi per avvicinarli e/o far approfondire, giorno per giorno, un variegato mondo di sport e attività ludiche, dal nuoto alla pallavolo, dal calcio alla danza, dalle arti marziali all’orienteering, dal baseball all’atletica, perché nessuno si senta escluso nel nostro Gazzetta Sport Camp!

Strutture e attività in campo

Idea Village è composto da 2 piscine con ampie zone relax e ludiche, campi da beach volley e beach soccer, campi da calcetto e tennis, uno spazio gonfiabili ed un immenso parco verde.

Durante il camp verranno proposte tante attività diverse durante ciascuna settimana: nuoto, ortocoltura, tennis, laboratori, basket, arte, volley, creatività, danza, musica, karate

Programma settimanale tipo

Tema generale dell’edizione 2018 sarà “My Way: in viaggio verso la conoscenza di me!”. Un viaggio avventuroso e ricco di scoperte verso la conoscenza di sé e dell’altro, veicolato da valori educativi chiave come l’autonomia, l’esplorazione e l’abbattimento degli stereotipi in cui i ragazzi spesso sono abituati a doversi collocare per trovare un posto nel mondo.

Ogni settimana avrà un suo tema specifico e dedicato, all’interno di un percorso formativo che spazierà dalle tematiche più ludiche (settimana artistica, settimana fumetti, ecc.) a quelle più sportive (settimane Olimpiche, ecc.) a quelle infine più educative (Camp Cucina, Camp Musica, ecc.). Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è prevista una festa con la consegna del diploma di partecipazione e con uno straordinario gioco di fine Camp e momenti di scambio in cui i ragazzi avranno occasione di mostrare ai genitori quanto imparato durante la settimana.

7.30 Pre Camp | 8.30 Accoglienza e appello | 9.30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali | 12.30 Pranzo e relax |14.00 Attività sportiva e didattica | 17.00 Merenda | 17.30 in poi Uscita (gioco libero) | Dalle 18.00 Post Camp

Quota di iscrizione

La quota settimanale sarà pari a € 155,00 e comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica, 5 pasti settimanali.

Per 2 o più componenti dello stesso nucleo famigliare, dalla terza settimana di frequenza in poi, per i tesserati delle società convenzionate con il Camp, il costo di ciascuna settimana sarà pari a € 145,00 tutto compreso. Sono previste formule di iscrizione a orari ridotti (mattina, pomeriggio, ecc.).

Tutte le indicazioni su www.gazzettasummercamp.it e www.sportpiu.org.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+ o Sports Promotion, versare una quota di adesione pari a € 25,00 comprendente la copertura assicurativa e il kit del Camp composto da 2 magliette e 1 cuffia.

Le iscrizioni sono aperte dal 27 marzo. Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.gazzettasummercamp.it o www.sportpiu.org e versando l’intera quota di iscrizione seguendo le modalità indicate nel modulo.

Norme generali

Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio (per i giochi d’acqua, ecc.). L’attrezzatura sportiva (palloni, materiali di gioco, attrezzature, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del Camp, salvo occasionali richieste per particolari necessità (ad esempio le biciclette per l’attività di ciclismo). È inoltre richiesta copia del Certificato medico per attività sportiva non agonistica. L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento di iscrizione che dovrà essere sottoscritto dal genitore o tutore del ragazzo iscritto che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività del Gazzetta Sport Camp.