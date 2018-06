Idea Village, l’estate da vivere ogni giorno

Manca poco, l’estate è in arrivo e con lei, la riapertura di Idea Village, il parco acquatico situato in via San Francesco D’Assisi 19, a Olgiate Olona.

Galleria fotografica Idea Village 2018 4 di 8

Idea Village è un piccolo paradiso tropicale a pochi passi dalla città, meta ideale per una fuga veloce dalla quotidianità. Il parco si sviluppa su un’area di oltre 200.000 mq di cui oltre 50.000 attrezzati e comprendente molteplici strutture e servizi per tutti i gusti e le fasce d’età.

All’interno di Idea Village ci sono due piscine all’aperto, spiagge attrezzate, vasche idromassaggio, cascate d’acqua, un parco giochi e quattro campi da beach volley, rendendolo un punto di riferimentoper il tempo libero e il luogo perfetto per trascorrere le calde giornate estive.

Lo staff Idea Village pensa anche alle famiglie con bambini piccoli e per loro dedicherà un’area peri camp estivi svolti in collaborazione con Gazzetta dello Sport.

Notevole è diventato, negli ultimi anni, il servizio ristorazione del Village, che vanta due strutture ormai rinomate nella zona. Per un pranzo veloce c’è il More beach bar, delizioso bistrot a bordo piscina dove gustare un menù fresco e leggero tra un bagno e una partita di beach volley. E la sera, a partire dalle ore 18, happy hour, dj set e lounge bar, alternando serate musicali a tema e gustosi aperitivi.

Per un pranzo vista parco o una cena sotto le stelle, per tutti c’è il ristorante e pizzeria Rosso food and more aperto tutto l’anno, che accoglie gli ospiti su una suggestiva terrazza panoramica e caratterizzato da un arredamento di gusto che alterna mobili antichi a grandi vetrate vista parco. Al Rosso sembra di trovarsi catapultati in un’altra dimensione, a metà tra un’isola tropicale e un bosco incantato. La cucina è specializzata nei sapori mediterranei e nella cottura della carne ma non mancano specialità per vegetariani o per amanti del pesce. Grazie alla location spettacolare e alla cucina ricercata, Rosso si presta all’organizzazione di matrimoni, battesimi, compleanni e feste aziendaligrazie anche alla recente ristrutturazione della terrazza, coperta e riscaldata in inverno.

Le giornate in estate sono infinite e al Village si prosegue fino a notte inoltrata allo Zero, uno spazio che da anni rappresenta un punto di riferimento del divertimento. Le notti allo Zero sono animate da concerti live, festival, ospiti internazionali, serate latine, dj set e tanto altro.

Lo staff di Idea Village vi invita a visitare il sito internet www.ideavillage.it, a seguire i suoi profili social e a iscrivervi alla newsletter per non perdervi nemmeno un appuntamento della lunga estate al Village.

Idea Village

Via San Francesco D’Assisi, 19 – Olgiate Olona

Tel. 0331 629507

Email: parco@ideavillage.it

Sito internet | Instagram e Facebook Idea Village | Instagram e Facebook More Beach Bar | Instagram e Facebook Rosso Food and More | Instagram e Facebook Zero