Impresa Donna Confesercenti scende in piazza

Sabato 9 giugno dalle ore 10 alle ore 20 in Via Marconi a Varese la Coordinatrice del Gruppo Impresa Donna Confesercenti Varese, Dott.ssa Romana Dell’Erba, insieme ad altre imprenditrici aderenti al gruppo saranno presenti con uno stand ed un’agenda ricca di opportunità per: esperte, startupper e aspiranti tali.

Durante tutta la giornata si svolgeranno una serie di attività quali: consulenza individuale, sondaggi e raccolta delle rimostranze legate al lavoro imprenditoriale femminile, pillole di formazione tecnica sui primi passi da fare per aprire un’impresa, condivisione di esperienze di leadership, consigli sulla gestione di criticità aziendali in corso , promozione di bandi e finanziamenti per progetti aziendali.

Momenti di confronto, formazione e rete direttamente in piazza, serviranno ad attirare l’attenzione anche delle istituzioni locali e degli organismi di vigilanza al fine di sensibilizzare questi enti ad adottare un approccio più consulenziale nei confronti di chi apre e gestisce un’impresa in un momento di incertezze e paure.

“Abbiamo deciso – dice la Dott.ssa Romana Dell’Erba – di svolgere in piazza una parte delle attività che normalmente vengono svolte all’interno del gruppo per dare un messaggio di positività e proporci come un punto di riferimento sul territorio concreto ed autentico.”