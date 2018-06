L’impresa etica protagonista a Malnate

Lo spunto per parlare di impresa etica è il nuovo libro di Massimo Folador “Storie di ordinaria economia“ (Guerini Next), 24 storie di imprese che in questi anni hanno messo al centro della loro azione la persona. Il libro sarà presentato mercoledì 27 giugno alle 21 al centro Lena Lazzari di Malnate, oltre all’autore interverrà Barbara Cimmino fondatrice di Yamamay.

«Le imprese che hanno scelto il modello etico – dice Folador – hanno tre elementi in comune: l’attenzione istintiva al capitale umano, la tendenza a collaborare e quindi a considerare la relazione come capitale, la considerazione dell’impresa come progetto quasi sociale».

Folador, che è docente di business ethics alla business school dell’università Liuc di Castellanza, racconterà il viaggio intrapreso nell’impresa che cambia. Si tratta di case history importanti da Banca Etica a Assimoco, da Yamamay a Nau, solo per citare alcune. La prova provata che il solco tracciato oltre mezzo secolo fa da Adriano Olivetti sta diventando una via sempre più frequentata da imprenditori e manager.

Programma della serata

20:30 AperiCena

21:00 Incontro con Massimo Folador e Barbara Cimmino