Incarichi e deleghe per tutti, ecco la giunta Bernasconi

Da “un uomo solo al comando” a “tutti al comando”. La nuova squadra di governo presentata ieri, nel primo consiglio comunale, da Gianmario Bernasconi è davvero una “piccola armata”, in cui ad ognuno è affidato un ruolo preciso. Una scelta per certi versi coraggiosa perché le mansioni sono così frammentate che lavorare in sincrono sarà obbligatorio.

Ogni assessore ha un settore preciso di cui occuparsi ma anche alcune deleghe che condivide con altri consiglieri. Insomma, una piramide al cui vertice sta il sindaco e appena sotto il suo vice, Davide Ferrè.

Quella che avrà parecchio da lavorare è Simona Barbarito: rifiutato il ruolo di vicesindaco, per impegni famigliari, si trova con assessorati piuttosto gravosi; dovrà occuparsi di servizi educativi, commercio e attività produttive, associazioni, comitati di quartiere, lavori pubblici e manutenzioni. Insomma dovrà affrontare parecchie questioni aperte ed anche se non sarà sola, perché avrà l’appoggio di due consiglieri, è caricata di grosse responsabilità.

«Ho cercato di seguire le indicazioni del corpo elettorale – ha detto il sindaco in apertura del consiglio – La scelta è stata condivisa con tutta la maggioranza: abbiamo ascoltato le associazioni, le persone, e abbiamo cercato di rispettare le competenze di ciascuno e le effettive disponibilità. Crediamo che questa sia la miglior squadra di governo possibile per il nostro paese».

Proprio sulla eccessiva frammentazione degli incarichi si è concentrato l’intervento del consigliere d’opposizione Simone Raffaele, ex assessore ai Lavori Pubblici della passata giunta Bernasaconi: «Alcuni consiglieri delegati hanno incarichi ben più onerosi di sindaco e vicesindaco. Mi domando come sarà possibile gestire situazioni complesse e delicate se sono tutte concentrate su un’unica persona. E poi qualcuno ci deve spiegare il senso della delega affidata alla consigliera Giorgia Broggi che si dovrà occupare dei rapporti istituzionali con la parrocchia».

Un settore del tutto nuovo quello dei rapporti con la parrocchia, che denota una certa attenzione di questa giunta all’area cattolica del paese.

Vediamo ora incarichi e deleghe nel dettaglio.

Davide Ferrè, vicesindaco

deleghe: cultura, percorsi culturali e paesaggistici (con Tommaso Foti), politiche del lavoro, illuminazione pubblica, sport (con Giovanni Rocca).

Enzo Vignola, assessore

deleghe: patrimonio (convenzioni: alpini, pro loco, centro anziani, sos), valorizzazione del patrimonio: palazzo comunale (con Tommaso Foti); rapporti con Fondazione Cariplo; bando Bellezza, valorizzazione via Volta, bando rotatorie (con Giovanni Rocca).

Cristina Sessa, assessore

deleghe: servizi alla persona, piano di zona + AND, banca del tempo, anziani (con Giovanni Rocca).

Simona Barbarito, assessore

deleghe: servizi educativi, commercio e attività produttive, associazioni, comitati di quartiere (con Tommaso Foti e Giorgia Broggi), lavori pubblici, manutenzioni (con Giovanni Rocca).

Giovanni Rocca, consigliere

delega consiliare: ambiente ed ecologia, sport (con Davide Ferrè), anziani (con Cristina Sessa), manutenzioni (con Simona Barbarito), bando rotatorie (con Enzo Vignola).

Giorgia Broggi, consigliera

delega consiliare: politiche giovanili (con Tommaso Foti), bilancio, sportello Europa (con Tommaso Foti), comitati di quartiere (con Simona Barbarito e Tommaso Foti),

rapporti istituzionali con la parrocchia.

Tommaso Foti, consigliere

delega consiliare: comunicazione e partecipazione (compreso wi-fi), politiche giovanili (con Giorgia Broggi), valorizzazione del territorio (turismo), valorizzazione palazzo comunale (con Enzo Vignola), percorsi culturali e paesaggistici (con Davide Ferrè), sportello Europa (con Giorgia Broggi), comitati di quartiere (con Simona Barbarito e Giorgia Broggi).

Claudia Mitterangelis, consigliera

delega consiliare: capogruppo di maggioranza di Progetto Comune, attuazione del programma, pari opportunità, viabilità (con Sindaco), consorzio Valbossa.

Gianmario Bernasconi, sindaco

deleghe: protezione civile, polizia locale, viabilità (con Claudia Mitterangelis), urbanistica, edilizia privata.