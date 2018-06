Incendio nella notte al golf club Le Robinie, distrutte le attrezzature dei soci

Un vasto incendio ha interessato i locali adibiti a deposito delle attrezzature del golf club Le Robinie di Solbiate Olona. L’evento si è verificato nella notte tra lunedì e martedì e ha causato l’inagibilità della costruzione interessata dal fuoco, circa 200 metri quadri.

All’interno erano stipate le attrezzature per il gioco del golf dei soci del club. Gran parte del materiale, tra mazze da golf e carrelli, è andato distrutto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio con un’autopompa e un carro aria per agevolare le operazioni dei pompieri in situazioni con molto fumo. Le fiamme sono state domate dopo qualche ora mentre le cause, probabilmente accidentali, sono ancora in fase di accertamento.