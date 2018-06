Incidente nella notte, auto ribaltata e quattro feriti

Scontro fra due auto, una si ribalta e finisce contro un’altra macchina parcheggiata a bordo strada.

È successo nella notte tra sabato 16 e domenica 17 giugno, intorno alla mezzanotte, a Cassano Magnago in via Giacomo Matteotti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, quattro persone in tutto, tre giovani tra i 17 e i 25 anni e un uomo di 42. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale; nell’urto è stata coinvolta un’altra auto che era in sosta a bordo della carreggiata.