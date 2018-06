Incidente nella notte, feriti sei ragazzi

Momenti di paura nella notte a Castellanza quando due auto si sono scontrate. E’ successo in via Carlo Junker a Castellanza, una traversa del viale Minzoni, poco prima delle 3 del mattino di domenica 10 giugno (immagine di repertorio).

A bordo delle auto coinvolte c’erano complessivamente 6 ragazzi molto giovani: un ragazzo e una ragazza di 18 e 19 anni, due ragazzi di 20 anni e altri due di 25.

I soccorsi sono stati massicci: sul posto sono state inviate in codice rosso 5 ambulanze, un’automedica ed è stato allertato anche l’elicottero di Areu di base a Como. La centrale del 112 ha chiamato anche una squadra di Vigili del Fuoco di Legnano oltre alle forze dell’ordine. Fortunatamente i sanitari hanno accertato come le condizioni dei ragazzi coinvolti fossero meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato. I giovani sono stati quindi portati negli ospedali di Legnano e Busto in codice giallo.