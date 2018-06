Incidente in via Stheli, due feriti

Due feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle ore 8:30, nel comune di Germignaga in via R. Stheli.

Due autovetture si sono scontrate. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario.

I feriti sono stati portati all’ospedale in codice giallo, si tratta di un uomo di 48 anni e una donna di 55.