Incidente in via Trentino, i vigili del fuoco estraggono dalle lamiere l’autista

Oggi, venerdì 8 giugno, alle ore 19:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in viale Trentino, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto uno degli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

L’uomo, un 38enne, è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo.