Incontro pubblico sull’ex stabile Accorsi

Giovedì 14 giugno, alle 21, al palazzo Leone da Perego, si terrà un incontro pubblico per presentare

il progetto di ristrutturazione allo stabile ex Accorsi. L’iniziativa è organizzata

dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta territoriale 3 – Oltrestazione.

Interverranno l’assessore alle Opere pubbliche, Laura Venturini, l’assessore alle Politiche sociali, Ilaria Ceroni, il presidente della Consulta, Stefano Gobbi, il progettista e direttore dei lavori, Attilio Citterio.

«Agli addetti ai lavori – spiega l’assessore Venturini – il progetto è noto. Ora offriamo a tutta la cittadinanza la possibilità di conoscerlo. Si tratta di un momento di condivisione doveroso per l’entità dell’appalto, quasi 5 milioni di euro, per la restituzione alla cittadinanza di una struttura importante e per la rilevanza sociale che questa potrà assumere». «La gestione dell’immobile – conferma la collega di Giunta, Ilaria Ceroni – avverrà sulla base di modelli innovativi di residenzialità leggera. Alla ex Accorsi potranno risiedere anziani autosufficienti e famiglie giovani, con affitti calmierati e appartamenti in cohousing. Un modo per offrire nuove soluzioni abitative e incoraggiare l’integrazione sociale».