Incontro con Silvano Colombo

Nell’ambito del progetto “Il palpito del colore. Un secolo di pittura a Varese” sabato 16 giugno presso il Museo Bodini di Gemonio è in programma sabato 16 giugno alle 19.00 un dialogo con il professor Silvano Colombo, storico, critico d’Arte, già Direttore dei Musei Civici di Villa Mirabello di Varese e presenza fondamentale nel panorama culturale del nostro territorio.

Seguirà un piccolo rinfresco a buffet e, alle 20.45, il concerto per flauto ed arpa di Giovanni Savino ed Elena Manuela Cosentino per la rassegna Interpretando Suoni e Luoghi, cui il Museo Bodini partecipa per il terzo anno consecutivo.