Infortunio sul lavoro a Lonate Ceppino.

In una ditta di via Buonarroti un operaio si è ferito intorno alle 12 di venerdì 1 giugno.

Per cause da accertarsi, l’uomo, 57 anni, durante una lavorazione in un azienda che produce materiale plastico è rimasto incastrato con un arto in un macchinario. I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la persona.