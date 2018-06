Iniziano le asfaltature, attenzione ai cantieri

Riqualificazioni stradali al via a Legnano. Si incomincia con l’asfaltatura di via Galvani, dove, tra le vie Moscova e Zaroli, sono in corso i lavori di preparazione ed è stato istituito il divieto di sosta, con chiusura al traffico. Stesso provvedimento per via Monterosa, tra via Resegone e via Galvani.

Potranno transitare solo i mezzi dei residenti, a patto che non interferiscano con il cantiere. Carreggiata ristretta e divieto di sosta tra le 8 e le 18 per il rifacimento di marciapiedi nelle vie Vivaldi (tra via Monteverdi e Da Palestrina) e Quasimodo (tra le vie Rovellini e Jucker).

«Sappiamo – ricorda l’assessore alle Opere Pubbliche, Laura Venturini – che i cantieri possono creare disagi. Chiediamo ai cittadini un po’ di attenzione supplementare e di pazienza. A questi interventi, una trentina, sono stati destinati oltre 2,3 milioni di euro. Rifaremo le asfaltature di circa 11 chilometri di marciapiedi e 8 di strade. I guidatori saranno costretti a qualche deviazione ma, alla fine, tutti, automobilisti e utenze deboli, avranno a disposizione strade più sicure».