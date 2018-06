“Insieme Ingioco”: 20.000 euro dal Comune agli oratori estivi

Il Comune di Varese dalla parte degli oratori estivi per dare una risposta alle esigenze delle famiglie. Si chiama “Insieme Ingioco” l’iniziativa di sinergia e valorizzazione delle risorse di rete che coinvolge gli oratori della città per creare nuovi progetti di inclusione.

Undici le proposte presentate a Palazzo Estense da quattro comunità pastorali che hanno attivato in 10 sedi di Oratorio Estivo: cinque presso la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi, due per la CP Maria Madre Immacolata, uno per la Comunità pastorale S. Antonio in centro e ancora tre per la CP Beato Marzorati.

I progetti promuovono attenzioni diverse, a partire dalle esigenze lette sul territorio e attivano risorse educative professionali di diverso genere a seconda dell’utenza: alcuni progetti sostengono l’inclusione di bambini con disabilità fisiche o cognitive, altri sono bambini e ragazzi con disturbi relazionali o anche solo in età delicate di passaggio quali la preadolescenza e l’adolescenza; altri progetti ancora propongono lo strumento dello sport come occasione di inclusione a 360 gradi.

Da sempre gli oratori si contraddistinguono per la più ampia apertura possibile delle proprie iniziative estive e non, contesto nel quale bambini di ogni cultura e ceto, di ogni condizione anche di salute e abilità sono accolti con le loro famiglie, per capire che tipo di attenzione attivare per l’inserimento dei propri figli.

Il costo complessivo di questi progetti è poco più di 30mila euro e il comune interverrà con un contributo di 20mila che gli oratori si aggiudicano dopo aver presentato un debito progetto che verrà valutato dall’apposita commissione. La restante parte dei costi rimane a carico degli oratori che continuano ad investire anche risorse proprie per questo tipo di finalità.