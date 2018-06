“Insieme per la Costituzione”, incontro con i ragazzi del Dalla Chiesa

Incontro organizzato dalla sezione Pd di Sesto Calende dal titolo “Insieme per la Costituzione”, per letture e riflessioni a più voci. La serata vedrà la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto superiore C. A. Dalla Chiesa

con il recitalì “La più bella del mondo”. L’incontro è per giovedì 14 giugno, alle ore 21.00, presso il l’Associazione Pensionati Sestesi, via Liutardo dei Conti, 1, all’Abbazia.