Intercetta le comunicazioni dei carabinieri e se ne vanta, denunciato

Ascoltava le frequenze dei carabinieri alla radio e se ne vantava con amici e conoscenti ma le voci, a volte, sono più veloci dei segnali radio e per un 35enne (commerciante di Olgiate Olona) è scattata la perquisizione dei carabinieri.

I militari della stazione di Busto Arsizio, infatti, lo hanno denunciato per il reato di possesso di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

I carabinieri a seguito di perquisizione locale delegata da procura repubblica busto arsizio, rinvenivano all’interno dell’abitazione dell’uomo dueradio portatili, appositamente modificate e regolarmente funzionanti, sintonizzate nella frequenza radio in dotazione all’arma dei carabinieri.

L’accertamento dei militari è scattato quando un cittadino, controllato qualche giorno prima dai carabinieri ad un posto di blocco, si è recato in caserma per informare i militari del fatto che c’era una persona che era a conoscenza del controllo da lui subito nei giorni antecedenti, avendolo sentito da una ricetrasmittente evidentemente sintonizzata sulle frequenze dell’Arma.

La identificazione dei soggetti ed una breve attività investigativa ha consentito in effetti di accertare come l’uomo da diverso tempo non solo intercettava le comunicazioni radio delle pattuglie dell’arma impiegate nel normale servizio, ma se ne vantava pubblicamente riferendo a terzi l’esito degli interventi ed altre informazioni di carattere personale relative alle persone coinvolte.

Le apparecchiature, di cui si allegano foto, sono state poste in sequestro.