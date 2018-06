Intossicati in uno scantinato, in ospedale tre operai

Infortunio sul lavoro oggi in una cantiere di Crasciano, frazione di Riviera, in Canton.

Verso le 13 in un cantiere in via Al Carénsg tre operai stavano lisciando il cemento in uno scantinato con un apparecchio a motore. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il locale si è riempito di monossido di carbonio, nonostante la presenza di un apposito ventilatore, provocando malori ai tre operai.

Si tratta di un 41enne cittadino della Bosnia Erzegovina e di un 53enne cittadino italiano, entrambi domiciliati nel Luganese, e di un 36enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Biasca, i pompieri di Biasca (con 10 uomini e 3 veicoli) nonché i soccorritori di Tre Valli soccorso che dopo aver prestato le prime cure agli operai li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale. I tre operai hanno riportato una leggera intossicazione e la loro vita non è in pericolo.