Invia le foto del tuo matrimonio. Vinci un viaggio e un buono spesa

Torna il contest dedicato ai matrimoni dei lettori.

L’ultima edizione aveva visto la partecipazione di centinaia di lettori che avevano inviato migliaia di immagini.

Dopo due anni dall’ultima edizione, siamo pronti ad aprire un nuovo concorso. Le foto che sono arrivate fino ad oggi sono visibili nella apposita sezione nella comunità di Varesenews e potete inviare le vostre immagini già da adesso.

Nella galleria fotografica i vincitori dell’edizione 2016 del contest

Chi partecipa al contest 2018

Vi partecipano tutte le foto che sono state inserite nella sezione matrimoni dal 2017, e tutte quelle che verranno pubblicate entro il 30 settembre 2018. Possono aderire tutti i lettori con il proprio matrimonio, civile o religioso, con una selezione di almeno 10 foto.

Come partecipare

È possibile partecipare registrandosi alla Community di Varesenews. Una volta effettuata la registrazione scegliere la sezione “Matrimoni”, allegare e inviare almeno 10 foto.

Scadenza e valutazione

La scadenza per la ricezione delle foto dovrà avvenire entro il 30 settembre 2018. La valutazione sarà a insindacabile giudizio della redazione.

I premi

In palio, per questa nuova edizione, vi sono:

– per il vincitore del contest un mini-viaggio (una notte con colazione in una destinazione da definire)

– per il secondo e terzo classificato un tessera prepagata ciascuno, fornita dal supermercato Tigros