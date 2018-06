Irca inaugura la Irca Academy

Un hub formativo e dimostrativo dedicato ai professionisti del mondo del cioccolato, della pasticceria, della panificazione, del gelato e della ristorazione che vogliono migliorare e approfondire le proprie conoscenze tecniche sugli ultimi trend di mercato: questa la descrizione della nuova Academy che è pronta a inaugurare la IRCA SpA di Gallarate, industria del settore alimentare in piena espansione, tra i leader in Italia e a livello internazionale nel comparto della produzione di cioccolato e di semilavorati per la pasticceria, per la panificazione, per la realizzazione di gelati e per le realtà Ho. Re. Ca. (Hotellerie – Restaurant – Café).

Il ‘taglio del nastro’ (e di una torta!) avverrà nell’ambito di un Family Day durante il quale l’azienda aprirà non solo le porte della nuova IRCA Academy, ma anche del nuovo headquarter, a tutti i fornitori e i dipendenti con le loro famiglie.

Appuntamento sabato 9 giugno, alle ore 11.00, nel nuovo headquarter di IRCA SpA di Gallarate, in viale Danimarca n. 30.

CHI È IRCA SPA

L’incontro con i giornalisti sarà anche l’occasione per mettere in evidenza la crescita di cui IRCA è stata protagonista negli ultimi anni.

A sostenerla è anche l’operazione di acquisizione di IRCA da parte del Gruppo Carlyle avvenuta nel giugno 2017, che permetterà all’azienda di consolidarsi a livello internazionale e di dare pieno sviluppo alle proprie potenzialità. Oggi IRCA conta tre stabilimenti produttivi e offre ai propri clienti oltre 2000 referenze, sviluppate nei laboratori R&D da un team di ricercatori che si avvale delle tecnologie più avanzate.

IRCA nasce a Gallarate nel 1919 come impresa familiare e oggi può contare su una rete di vendita e di distribuzione che si compone di 300 distributori localizzati in oltre 70 paesi nel mondo e legati all’azienda da solidi rapporti di fiducia. Essa viene costantemente supportata e aggiornata attraverso corsi mirati a numero chiuso incentrati sulle modalità di impiego di tutte le linee di prodotti IRCA (cioccolato, pasticceria e panificazione) e della linea JOYGELATO.

COS’È IRCA ACADEMY

IRCA Academy è un hub formativo e dimostrativo che può ospitare contemporaneamente più di 120 professionisti che si destreggiano tra macchinari di ultima generazione in due specifiche aree: sala one-to-one con 12 working station individuali e sala one-to-many con 90 posti a sedere.

Grandi Maestri pasticceri, storiche figure di IRCA ed importanti Pastry Chef provenienti da scuole specializzate di fama internazionale si alterneranno in un calendario di eventi dedicati che spazierà tra il mondo del cioccolato, della pasticceria, della panificazione e, ovviamente, del gelato. Ciò attraverso workshop one-to-one, workshop one-to-many e training dedicati alla forza vendita.

IL PROGRAMMA DI IRCA FAMILY DAY

L’evento si terrà sabato 9 giugno, dalle ore 10 alle 17, e avrà il formato di un open day dedicato ai fornitori e ai dipendenti con le loro famiglie. In questa occasione si celebrerà anche l’inaugurazione ufficiale di IRCA Academy, con il taglio di una grande torta realizzata appositamente per l’evento.

Durante la giornata gli ospiti potranno visitare gli uffici del nuovo headquarter e i bambini potranno sedersi alla scrivania di mamma o papà. Per rendere il tutto ancora più delizioso, nella sala ristorante saranno disponibili tantissimi assaggi dolci e salati realizzati con i prodotti IRCA. Un catering servirà caffè e bevande fresche.

Lo staff tecnico di IRCA sarà all’opera in diverse aree dedicate a tutte le specialità IRCA e JOYGELATO: pasticceria, pasta di zucchero, cioccolato, gelato e panificazione. In queste aree i veri protagonisti saranno i bambini, che potranno ‘mettere le mani in pasta’ e partecipare a divertenti laboratori.