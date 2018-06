Italian Woman Tribute, una serata di musica al femminile in piazza Libertà

Un tributo alle grandi voci femminili italiane rivisitate in chiave Rock: con Italian Woman Tribute, la band femminile più richiesta del momento fa tappa a Gallarate questa sera, venerdì 22 giugno, per la nuova serata del Naga. Trascinata da Paola Caridi, batterista che ha lavorato con Fedez, Gianluca Grignani e tanti altri.

L’appuntamento è in Piazza Libertà dalle ore 21.00 alle 23.30.

Una serata da passare tutta all’aperto: per chi vuole cenare o provare qualche specialità, c’è lo Street Food Cittadino e tanta birra, nelle vie del centro, dalle 19.00 alle 23.30. Ci saranno “Enoteca Croci” (in collaborazione con la “Bottega del pesce” dalle 20 anche ostriche, gamberi rossi e champagne), “Barley House”, Life Coffee (pastrami di manzo e pulled pork), “Donegal Pub”, “Tutto Malto”, “David’s cafè”. In via Mazzini “Salmini”, “Erettoni”, “Vinoteca”, “Machecavolo”. In corso Italia “Bernacchi”. In via San Giovanni Bosco “Sapore di Piada”, “Barley House”. In via Don Minzoni “Boccondivino” (frittura di calamari). In via Trombini “Non solo caffè”. Per i più piccoli, gonfiabili gratuiti, tappeto elastico, zucchero filato, pop corn e per l’occasione frittelle.