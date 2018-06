Jazz in chiostro, musica d’estate al museo

Dopo il cabaret, è la volta del jazz, al “chiostrino” di via Borgo Antico, il museo degli Studi Patri.

“Jazz in chiostro” è la nuova tappa della collaborazione – a prima volta un po’ bizzarra ma produttiva – tra l’associazione Amici del Caffè Teatro e, appunto la Società Gallaratese degli Studi Patri. Due concerti jazz estivi, ospitati nel piccolo ma suggestivo giardino nella zona di piazza Risorgimento, tra archi gotici e colonne del chiostro dell’antico convento di San Francesco.

«Come Sstudi Patri tengo a rimarcare che la collaborazione con Amici Caffè Teatro ha un valore importante: siamo partiti in modo un po’ sperimentale, perché non c’è una evidente coerenza tra luogo e attività proposte» spiega Matteo Scaltritti, presidente della Società Gallaratese degli Studi Patri. «Con l’architetto Miano, direttore del museo, e il resto del consiglio abbiamo confermato l’interesse per questa attività d’ibridazione, che consente di avvicinare un pubblico diverso e nuovo. Spesso i musei, sopratutto archeologici, vengono guardati con un timore quasi reverenziale: il fatto di portare qui persone con un escamotage – per così dire- consente anche di far scoprire un luogo che conserva testimonianze di quel che siamo stati».

Gli appuntamenti musicali non sono una proposta inedita. Anzi: a maggio il “chiostrino” ha ospitato addirittura un concerto blues elettrico (con Paolo Saporiti, organizzava Carù), in qualche modo anche più straniante e particolare rispetto al luogo. Diversa la proposta ora: «La rassegna Jazz in Chiostro propone grandi musicisti jazz, a partire da Max De Aloe che si esibirà con Lorenzo Cominoli» spiega Maurizio Castiglioni, degli Amici del Caffè Teatro. L’appuntamento è per sabato 30 giugno, alle 21.

Il secondo appuntamento è per il 21 luglio, con il Marco Caputo trio con il batterista accompagnato da Luciano Zadro alla chitarra e Valerio Della Fonte al contrabbasso, «tutti amici che frequentavano il locale di Verghera».

L’ingresso è sempre a 10 euro. Attenzione: viste le dimensioni raccolte del chiostro, i posti sono limitati. Serve dunque prenotare, via mail a maucastiglioni@gmail.com o con sms a 371 3765257

Il percorso tra Caffè Teatro e Studi Patri è iniziato il 10 marzo scorso con il primo appuntamento di cabaret e proseguirà ancora a ottobre con nuovi spettacoli, promette Castiglioni. Che non nasconde un po’ di delusione per il fatto che la proposta non ha avuto un sostegno pubblico, nonostante la qualità proposta: «La Rassegna in Broletto lo scorso anno era andata molto bene, con Patrucco e Flavio Oreglio. È un peccato perdere quattro serate di questa entità, ma non c’è stato spazio: rimane una perdita significativa, anche perché in fondo non erano grandi le risorse richieste».