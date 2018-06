La 2^ edizione di “Maccagno Lake Festival” ricomincia da Fausto Saredi

Sabato 30 giugno 2018 alle ore 21 all’Auditorium comunale (via Pietro Valsecchi 23), prende il via la seconda edizione di “Maccagno Lake Festival”, organizzata dall’Associazione MusicArte di Luvinate (Varese) diretta dal Maestro Roberto Scordia, in collaborazione con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

La prima serata avrà come titolo “Arie d’opera e….”, con Stefania Orselli al pianoforte e Fausto Saredi al clarinetto, mentre il mezzosoprano sarà Dionisia di Vico.

Un’apertura con un forte accento locale, con una coppia anche nella vita (Fausto Saredi e Stefania Orselli) molto amati in questi luoghi, considerato che la frazione di Armio ha dato i natali a Fausto.

Il Festival continuerà con altri cinque appuntamenti. Il 7 luglio alle 21 in Auditorium, “Tra ‘700 e ‘800”, con l’Orchestra Musicarte diretta dal violinista Guido Rimonda, affiancato dalla talentuosa figlia Giulia, anch’essa violinista e già ospite della precedente rassegna.

L’8 luglio alle 16.30, lo stesso luogo ospiterà il Concerto dei migliori allievi del “Maccagno Lake Masterclass”, tenuto dai docenti Samuele Sciancalepore, Marco Scano e Guido Rimonda.

Il 21 luglio alle ore 21, ancora in Auditorium, “Musica in bianco e nero”, con Eleonora Rapone al pianoforte e Roberto Scordia al violino. Il 10 agosto, nella Chiesa “San Lorenzo” di Armio, i Klezmorim Maseltor, un gruppo di musicisti uniti dalla passione per la musica yiddish e klezmer, si esibiranno in “La gioia della musica”. Ancora Fausto Saredi al clarinetto, Marcello Serafini alla chitarra, Emanuela Baggio chitarra e voce, Emiliano

Renzelli,contrabbasso, Elisa Carnelli, voce narrante.

Ultimo appuntamento l’8 settembre alle ore 21 in Auditorium: l’Orchestra MusicArte farà sognare grandi e piccoli con la “Musica da fiaba” accompagnando il burattinaio Paolo Colombo.

Altre due iniziative sempre organizzate dall’Associazione MusicArte in collaborazione con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, la prima edizione del “Maccagno Lake Masterclass 2018”. Dal 1° all’8 luglio, rivolto a chi voglia perfezionare i propri studi musicali con professori d’eccezione: Guido Rimonda, masterclass violino; Marco Scano, masterclass violoncello; Samuele Sciancalepore, masterclass contrabbasso, affiancati da Tobia Scarpolini e Roberto Scordia.

Infine, il primo “Campo estivo musicale” dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dal 16 al 20 luglio, all’Auditorium di Maccagno, dalle ore 9 alle ore 17, i bambini appassionati di musica, che già la conoscono o che vogliono avvicinarsi a questa disciplina, potranno provare a suonare il violino e un altro strumento, seguiti da musicisti e da due educatori, che si occuperanno della parte “ludica”: giochi in spiaggia al Parco Giona, merenda con gelato. Il costo della settimana è di 115 Euro (100 Euro per i residenti a Maccagno con Pino e Veddasca). Il numero dei posti è limitato, quindici bambini al massimo. Le iscrizioni sono aperte, contattando il n. 349 0551739, oppure scrivendo a musicarteclassica@libero.it