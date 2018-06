La Banda della Rasa in concerto ai Giardini Estensi

Dopo tanto tempo la “Banda della Rasa” tornerà a esibirsi in uno dei luoghi più prestigiosi e simbolici di Varese, ovvero i Giardini Estensi.

Il concerto del “Corpo Musicale Libertà” (questo il nome completo della filarmonica) si terrà nel cosiddetto “cortile d’onore”, è in calendario per domenica 17 giugno a partire dalle ore 17,30 e prevede un ricco e piacevole programma musicale. In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà all’interno del Salone Estense, al piano terra del municipio.