La biblioteca allunga l’orario, in estate anche la sera

Per chi non ha tempo di studiare di giorno, chi ha bisogno di concentrarsi nella lettura, chi ha bisogno di uno spazio in cui ritrovarsi con la propria associazione al di fuori dell’orario lavorativo: queste sono le esigenze a cui vuole rispondere l’assessorato alla Cultura del Comune di Samarate.

E lo fa in collaborazione con la Biblioteca civica comunale, ampliando l’orario di fruizione del servizio dalle 20.30 alle 22.30 nelle sere di mercoledì 6 e 20 giugno, 4 e 18 luglio, 1 agosto, 5 e 19 settembre.

«La scelta di ampliare l’orario della biblioteca vuole essere una risposta alle esigenze di chi, principalmente giovani universitari e adulti, durante il giorno per i più svariati motivi non hanno la possibilità, o meglio il tempo, di usufruire di un servizio a disposizione del cittadino. – commenta Alessandra Cariglino, Assessore alla Cultura del Comune di Samarate – L’obiettivo è di avere uno spazio aperto e alla portata di tutti, dalle associazioni che necessitano di un luogo di ritrovo a chi è alla ricerca di concentrazione. Per questo abbiamo pensato a un nuovo servizio improntato a una logica e a una visione comune e condivisa con gli utenti»

Per prenotare l’atrio della biblioteca, in grado di accogliere gruppi associativi, attività informative, mostre e proiezioni, è sufficiente contattare la biblioteca al numero 0331 720252 o via e-mail all’indirizzo biblioteca@samarate.net specificando il tipo di utilizzo dello spazio offerto a titolo gratuito.