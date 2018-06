La borsa di studio entra in cucina

Per il secondo anno consecutivo gli organizzatori della Gran Fondo Tre Valli Varesine hanno conferito una borsa di studio a favore di un alunno meritevole dell’Istituto Falcone di Gallarate.

È Martina Vignati, la studentessa del 5° anno del corso professionale alberghiero dell’Istituto Falcone di Gallarate che ha ricevuto la borsa di studio di mille euro e un set di coltelli professionali, per lei importante strumento di lavoro.

Martina si è distinta per l’ottimo lavoro svolto in occasione del Pasta Party della 2° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, gara per appassionati di ciclismo che lo scorso anno ha visto 2.800 iscritti al via. Sotto il tendone allestito in Piazza Ragazzi del ’99 gli alunni dell’Istituto Falcone di Gallarate, guidati dalle sapienti mani dei loro professori, avevano in quell’occasione preparato oltre tremila pasti. Fondamentale è stato il supporto di Tigros, importante partner della manifestazione internazionale, che ha fornito tutte le materie prime per preparare i pranzi.

«Il grande successo che la Gran Fondo Tre Valli Varesine ha riscosso in sole due edizioni è merito anche dei ragazzi del Falcone di Gallarate» afferma Renzo Oldani, Presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda. «Abbiamo ricevuto complimenti per l’ottimo Pasta Party da molti partecipanti, non solo italiani ma anche stranieri. I ragazzi quest’anno saranno chiamati ad affrontare un duplice sforzo: saranno a fianco degli organizzatori anche per il Pasta Party del Campionato del Mondo di Gran Fondo in programma a Varese da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre. A dieci anni esatti dal glorioso Mondiale Varese 2008 siamo pronti per vivere un altro entusiasmante evento iridato».