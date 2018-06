La Busto Pallanuoto si gioca contro Como la permanenza in serie B

Prenderanno il via domani i playout salvezza del campionato di serie B maschile della Busto Pallanuoto Renault Paglini che si giocherà la permanenza nel terzo campionato nazionale nella sfida contro la Pallanuoto Como.

La formazione guidata da mister Fabrizio Salonia avrà il vantaggio del fattore campo in virtù dell’ottavo posto ottenuto al termine della stagione regolare del girone 1. Come detto, la serie di playout (al meglio delle tre partite) inizierà domani, con la Busto Pallanuoto Renault Paglini che alle ore 19.15 sarà padrona di casa alle Piscine Sport Management Manara di Busto Arsizio nella gara 1 di questi playout. Il secondo episodio della serie si disputerà invece il prossimo sabato 16 giugno, con i bustocchi ospiti in quella che potrebbe essere già una partita decisiva (in programma alle ore 19.30). L’eventuale gara 3 invece è in programma – in caso di necessità – il prossimo 23 giugno alle ore 19.00 ancora a Busto Arsizio.

Fabrizio Salonia (allenatore Busto Pallanuoto Renault Paglini): “Durante l’anno i ragazzi sono cresciuti tanto, ma ora nei playout bisognerà tirare fuori la grinta in partite durissime e difficilissime e che sicuramente saranno sfide punto a punto”.