La Camera di Commercio al “villaggio dell’innovazione” di TEDxVarese

L’appuntamento è per sabato 16 giugno, quando le Ville Ponti si trasformeranno in un vero e proprio “villaggio dell’innovazione”, dove prepararsi a un domani che s’avvicina: in quella data, infatti, il Centro Congressi di Camera di Commercio ospiterà la seconda edizione della conferenza in stile TED con quattordici interventi di speaker nazionali e internazionali, che quest’anno s’arricchisce della rassegna Innovation Garden. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’associazione Ideas Worth Spreading Varese con il supporto della Camera di Commercio e di altri enti e associazioni del territorio.

Proprio nell’ambito di Innovation Garden, l’ente di piazza Monte Grappa sarà presente con uno spazio dedicato al suo Punto Impresa Digitale, dove le aziende potranno avere informazioni su Impresa4.0 e ottenere lo SPID, il sistema unico di identità digitale per l’accesso a tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

Non solo, perché Camera di Commercio proporrà anche due momenti d’approfondimento su altrettanti temi, cruciali per le prospettive di sviluppo del nostro territorio. «Se l’innovazione è da sempre il fattore decisivo per la competitività d’impresa – sottolinea il presidente della Camera di Commercio varesina Fabio Lunghi –, oggi questo è ancor più vero visto il rilievo che stanno assumendo le tecnologie 4.0 con il loro impatto sia sulla gestione che sulla struttura dell’impresa, nell’industria come nei servizi. Da qui la necessità di un ulteriore rafforzamento dell’impegno della Camera di Commercio su questo fronte, a supporto dell’intero sistema economico varesino».

Così, alle 10.30, nella sala Futuro di Villa Andrea verranno presentati in anteprima agli operatori le modalità d’inserimento delle offerte in Ecosistema Digitale Turistico (EDT). Realizzata da Explora, DMO di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio lombarde, EDT è la nuova piattaforma digitale: un contenitore unico per tutta la regione che raccoglie le offerte di ospitalità, servizi ed eventi per il turista. Le informazioni inserite in EDT, infatti, saranno consultabili attraverso il portale regionale www.in-lombardia.it e negli InfoPoint turistici con i relativi totem disseminati su tutto il territorio lombardo.

Alle 11.45, poi, nella stessa sala Futuro di Villa Andrea, verrà presentato il nuovo bando “Voucher Digitali I4.0”: si tratta di un’iniziativa di Camera di Commercio, che mette a disposizione delle piccole e medie imprese varesine 500mila euro. Il bando finanzia, con contributi a fondo perduto, progetti di innovazione tecnologia e di digitalizzazione delle imprese: dall’iPad per prendere gli ordini ai tavoli alle soluzioni per la manifattura avanzata, dalla realtà aumentata ai sistemi di e-commerce fino alle tecnologie per l’in-store customer experience.

Ritornando ai due eventi della giornata di sabato 16 giugno, “Quando immagini il futuro” è il tema scelto per l’edizione 2018 di TEDxVarese, la conferenza internazionale che ispira il mondo diffondendo idee di valore. Sul palco di Villa Napoleonica saliranno 14 speaker che avranno a disposizione 12 minuti per raccontare la propria storia o idea. Si tratta di un gruppo selezionato di personalità italiane e provenienti da altri paesi, tutte di spicco nel proprio settore. Prenderanno infatti la parola scienziati, ricercatori, divulgatori scientifici, imprenditori, scrittori, archeologi, artisti e persone comuni.

Contemporaneamente, le sale di Villa Andrea ospiteranno Innovation Garden, prima fiera dell’innovazione a Varese.

Seguendo il filo rosso del futuro del lavoro, Innovation Garden sarà un contenitore di esperienze interattive, incontri, hackathon, food truck, attività di expo e confronto per aziende, startup, università e centri di ricerca che potranno mettere in mostra le loro innovazioni; ma anche pitch sessions dedicate ai progetti innovativi e attività per bambini, ragazzi, studenti, famiglie. L’ingresso alla fiera dell’innovazione è gratuito, ma ad alcune iniziative a numero chiuso occorre registrarsi online sul sito www.tedxvarese.com/innovation-garden/.