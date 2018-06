La Caritas parrocchiale in estate non lascia ma raddoppia

Il “Centro di ascolto Agape – don Luigi Monza” della Caritas di Castiglione Olona non chiude per ferie, ma resta aperto anche nel periodo estivo, ad eccezione di una breve parentesi nella settimana di ferragosto, con i consueti servizi di ascolto, pacchi alimentari e armadio solidale.

Questo è possibile perché i volontari, vista l’esperienza degli anni scorsi, si avvicenderanno per garantire la continuità, consci che i bisogni non vanno in vacanza.

Ma non solo: per tutta l’estate è previsto anche un supporto e un aiuto di tipo emotivo nella forma di uno sportello gratuito, iniziato già nello scorso mese di marzo, in collaborazione con la scuola di counseling “Insight” di Milano.

Si tratta di un’attività di ascolto, proposta da personale competente, rivolta a persone adulte: uno spazio in cui depositare gli affanni e trovare supporto nell’affrontare stanchezza, sfiducia, ansietà e difficoltà relazionali legati al vivere quotidiano.

Lo sportello, a disposizione tutti i sabato mattina dalle 9 alle 12 su appuntamento (da prendere in sede o al numero di telefono 3292051704), resterà aperto anche nel mese di agosto, ad eccezione di sabato 18 agosto.