La cena sotto le lampade ha lo stile industrial-chic di Parasacchi Home

Design e gusto diventano protagonisti nel centro di Gallarate. Giovedì 28 giugno via Manzoni ospiterà una cena speciale in un contesto serale di grande atmosfera, grazie all’illuminazione delle lampade Fazzini e al salotto dehor arredato con tocco industrial-chic dal brand Parasacchi Home.

Galleria fotografica Cena sotto le lampade 4 di 9

L’allestimento a terra, personalizzato per l’occasione con gli stessi tessuti Fazzini usati per le lampade , sarà creato con tavoli, sedute, pouf e complementi firmati da Giorgio Caporaso per Parasacchi Home, azienda del territorio nata da una lunga tradizione in ambito plastico, che oggi porta nel mondo del design l’intuizione di reinventare la storica produzione di bobine industriali in plastica attraverso uno studio creativo su forme elegantemente funzionali e materiali sempre più innovativi. Una gamma di arredi e complementi particolari essenziali e versatili che si dimostrano sempre più dei veri passepartout per creare ambienti originali.

Parasacchi Home – brand guidato dall’imprenditrice Luisa Parasacchi con l’architetto Giorgio Caporaso come Art Director e Chief Designer– ha realizzato appositamente per questa occasione cuscini e tessili con le stesse stoffe Fazzini utilizzate per le lampade sospese, seguendo l’idea di dare a via Manzoni un “total look” che unisse cielo e terra esaltandone la spazialità. In questo salotto en plein air si incontrano felicemente l’approccio contemporaneo e l’eredità industriale di cui è intriso il territorio, creando un contesto in cui, la sera del 28 giugno con una speciale cena all’aperto, sarà possibile mangiare, sostare e chiacchierare piacevolmente vivendo la città arredata per l’occasione con gli arredi e complementi Parasacchi Home. Un ambiente accogliente pensato per valorizzare la dimensione urbana unendo nello stesso luogo due fiori all’occhiello del made in Italy: gusto e design. Il 28 giugno in via Manzoni a Gallarate.