La “cena sotto le lampade” presentata in via Manzoni

L’appuntamento è per giovedì 28 giugno in via Manzoni: a Gallarate si sta preparando una cena sotto le ormai celebri lampade di Fazzini.

L’evento si intitolerà “Cenando” e protagonisti saranno i cinque ristoranti e la gelateria della via, insieme al particolare arredo dei tavoli, che saranno apparecchiati nella via. A fare da seduta saranno infatti le ormai celebri bobine di arredo di Parasacchi Home, appositamente riadattate con la collaborazione con l’architetto Giorgio Caporaso.

Un esempio delle bobine riadattate

«Si tratta di un evento fortemente voluto dall’assessore Mazzetti per valorizzare questa installazione voluta dal distretto, che vede la sponsorizzazione di Fazzini e la collaborazione di Parasacchi Home per i tavoli e le sedute, ottenute con bobine – spiega il sindaco Andrea Cassani – Sono contento del fatto che i ristoratori ne capiscano lo spirito, che non è solo quello dell’incasso».

Partecipare è semplice: basta andare in via Manzoni, scegliere quello che si vuole mangiare del menu proposto in uno dei locali aderenti, portare fuori ciò che è stato scelto e mangiare insieme agli altri nella via.

«Speriamo sia solo l’edizione zero di una serie di eventi costruiti con la città – ha commentato l’assessore Claudia Mazzetti – Non ci sono inviti nè prenotazioni: è una tavola aperta dalle 19.30 alle 22.30, con prezzi contenuti».

Le proposte sono interessanti molto varie: si va dal couscous vegetariano alle empanadas, dal cestino di gelato alla pancia di maialino con le patate, dallo gnocco fritto al pulled pork, tutto a prezzi abbordabili: mai più di 6 euro a porzione. Il bere è garantito da birra e bollicine, a cura del Donegal pub e di 900. Il variegato menu è garantito dalla partecipazione dei locali coinvolti.

«Per ottenere grandi risultati è sempre importante fare rete – commenta Paolo Martinelli, manager del distretto del Commercio di Gallarate – così abbiamo fatto con Fazzini e Parasacchi, e ora anche con i ristoratori».