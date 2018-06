Coppa Tre Laghi: ecco cosa succede a bus e viabilità

Nella serata di sabato 23 giugno, le strade di Varese saranno invase dalle spettacolari auto storiche partecipanti alla Coppa dei Tre Laghi-Varese Campo dei Fiori.

LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Le modifiche alla viabilità ci saranno nella giornata di sabato 23 fino alle prime ore di domenica 24 giugno 2018.

Le strade interessate dalle chiusure al traffico sono via Volta, per tutta la sua lunghezza, dalle 11.00 fino alle 15.00 di sabato 23 giugno e dalle 19.00 del 23 giugno fino alle 01.00 del 24 giugno.

In piazza Monte Grappa, lato rotatoria, per tutta la sua estensione, dalle 11.00 fino alle 15.00 di sabato 23 giugno e dalle 19.00 fino alle 01.00 del 24 giugno.

In via Marcobi, per tutta la sua lunghezza dalle 11.00 fino alle 15.00 di sabato 23 giugno 2018 e dalle 19 fino alle 01 del 24 giugno.

In corso Moro per tutta la sua lunghezza, dalle 20.15 di sabato 23 giugno fino alle 01.00 del 24 giugno

Al Sacro Monte, In via Campo Dei Fiori, nel tratto compreso tra largo Schiavetta/via Del Ceppo fino a suo termine Campo dei Fiori dalle 11.30 alle 20.30 di sabato 23 giugno.

COSA SUCCEDE AI BUS URBANI E EXTRAURBANI

Le numerose modifiche previste alla viabilità comportano però alcune variazioni anche al servizio di trasporto pubblico gestito da Autolinee Varesine.

Il servizio urbano – ovvero i bus “arancioni” che effettuano tratte interne alla città – terminerà infatti alle 20.15, senza poter ulteriormente proseguire in serata. Già nel pomeriggio, una lieve modifica riguarderà la linea CF Sacro Monte-Campo dei Fiori, con la soppressione di una coppia di corse (14.11 da Sacro Monte per Campo dei Fiori; 14.27 da Campo dei Fiori per Sacro Monte) in concomitanza col transito delle auto sulla montagna.

Sempre in serata, invece, le ultime corse delle linee extraurbane (gli autobus “blu” che collegano Varese ai vari paesi) non potranno transitare dal centro città. Pertanto, per la corsa diretta a Luino/Ponte Tresa delle 20.25 (linea N10/N11) e per le corse dirette a Bardello delle 20.10, 20.25 e 20.40 (linea N20/N21) si suggerisce all’utenza di recarsi al capolinea di piazzale Kennedy.