La danza di Mauro Sacchi e Wan Lun Yu nell’antico cortile in centro

Danza in cortile antico: è la nuova proposta per questa sera, mercoledì 27 giugno, allo Spazio Restauro della Basilica, in via Postcastello 9 a Gallarate.

L’appuntamento chiude, con un tocco diverso, la serie di concerti estivi di musica classica proposti nel cortile di via Postcastello nell’ambito di “La basilica è parte di te”, il programma d’iniziative che accompagna e sottolinea il grande restauro della Basilica Santa Maria Assunta, simbolo della città di Gallarate.

Questa sera si esibiranno in via Postcastello i ballerini Mauro Sacchi e Wan Lun Yu, in una performance accompagnata dalle note di C. Bellora al violino, G.Salemi e S. Gatti al basso continuo, L. Castiglioni al violoncello.