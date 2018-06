La Douce France bussa al Castello di Venegono

Si inaugura venerdì 29 giugno alle ore 20:45 la prima delle tre serate del tradizionale appuntamento estivo della rassegna musicale E-state al Castello, organizzato dall’Associazione Sui Sentieri della Musica, che si svolge al Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore, dal 29 giugno al 1 luglio con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore e della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Attesi sul palcoscenico i musicisti che avranno il compito di dare il via ufficiale alla Rassegna, quest’anno davvero ricca di spunti che stimoleranno il pubblico.

alle ore 20:45 il Gruppo Musicale di Venegono Superiore offrirà il Concerto di apertura interpretando Brani dalla Carmen di Georges Bizet , e anche le molte -e spesso non conosciute- interpretazioni della Marsigliese da Rouget de Lisle e Giovanni Battista Viotti, fino alle versioni di Ferdinando Carulli, Igor Stravinsky e Edith Piaf.



A seguire, alle ore 21:00 Giovanna Polacco e Fulvio Luciani al violino con Leopoldo Saracino alla chitarra proporranno una stimolante raccolta di brani che hanno voluto intitolare “Allons enfants! Violinisti italiani alla conquista della Francia”.

A chiusura della serata, alle ore 22:00 i musicisti francesi Jérémie Lohier, fisarmonica e Antò Secondi, canto , ospiti speciali della Rassegna, eseguiranno un racconto musicale per i 40 anni dalla morte di Jacques Brel. I due interpreti esploreranno anche l’universo della musica di Georges Brassens e Edith Piaf, amici di Brel, che tanto hanno influenzato i nostri cantautori .

Fra un’offerta musicale e l’altra, Claudio Ricordi direttore artistico dell’Associazione Sui Sentieri della Musica, proporrà rari interventi registrati di Paolo Conte e Gino Paoli sulla musica francese e su Brel.

 Venerdì 29 giugno

Il programma

– ore 20:45-Concerto di apertura e di benvenuto con il Gruppo Musicale di Venegono Superiore: Brani dalla Carmen di Georges Bizet

La Marsigliese di Rouget de Lisle e di Giovanni Battista Viotti, e nelle versioni di Ferdinando Carulli, Igor Stravinsky e Edith Piaf

– ore 21:00 –Allons enfants! Violinisti italiani alla conquista della Francia

Giovanna Polacco e Fulvio Luciani, violino – Leopoldo Saracino, chitarra

– ore 22:00 – per i 40 anni dalla morte: Jacques Brel e i suoi amici Georges Brassens e Edith Piaf Jérémie Lohier, fisarmonica – Antò Secondi, canto

*Interventi registrati di Paolo Conte e Gino Paoli sulla musica francese e su Brel

 Sabato 30 giugno

Per i 100 anni dalla scomparsa di Claude Debussy:

– ore 21:00 – Tutti per Claude, Claude per tutti!

*musiche per pianoforte con Davide Cabassi, Roberto Piana, Luigi Palombi

letture da “Il signor Croche antidilettante” e da “I bemolli sono blu” di Claude Debussy

*Piaf au piano: le canzoni di Edith Piaf trascritte e suonate da Roberto Piana al pianoforte

*I peccati di vecchiaia di Monsieur Rossini : Alessandro Marangoni, pianoforte

“Debussy l’esoterista”: incontro con l’autore del libro Alessandro Nardin, pianista e musicologo

 Domenica 1 luglio

– ore 21:00 – Encore Claude!… Per pianoforte, voce e pianoforte

e le Sonate di Debussy per violino/violoncello e pianoforte; e per flauto, viola e arpa.

Letture di Silvano Piccardi

Allievi della Civica Scuola di Musica C.Abbado di Milano

– ore 22:00 – Voci dal palcoscenico

musiche di Gabriel Fauré, Jacques Offenbach, Hector Berlioz, Maurice Yvain, Claude Debussy, Maurice Ravel

Sarah Tisba, soprano – Julien Clément, baritono

Loris Peverada, pianoforte

ll programma DOUCE FRANCE è stato realizzato:

In collaborazione con: la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e con l’Institut Francais di Milano

Con il patrocinio di: Comune di Venegono Superiore, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus Con il contributo di: Rheavendors Group, Axson, Ottica Bignetti, Martucci gomme, Cores4N

Si ringrazia: Agricola Home&Garden per l’allestimento floreale

La maggior parte dei musicisti impegnati nella rassegna parteciperanno ad un concerto nell’Auditorium di Radio Popolare, trasmesso in diretta giovedì 28 giugno dalle 21 alle 24.