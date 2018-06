La favola di Cecchinato si ferma in semifinale

Esce a testa altissima, nelle semifinali del Roland Garros, il tennista italiano Marco Cecchinato che nei quarti era riuscito a estromettere l’ex numero 1 al mondo Nole Djokovic.

Il giocatore palermitano è stato eliminato in tre set dall’austriaco Dominic Thiem, da molti considerato il migliore al mondo sulla terra battuta dopo Rafa Nadal. Thiem ha confermato questa previsione contro Cecchinato che però ha giocato assolutamente alla pari del rivale nei primi due set.

Il risultato parla chiaro: 7-5, 7-6, 6-1 per l’austriaco che nel primo set è riuscito a strappare il servizio a Cecchinato in due occasioni, la seconda delle quali decisiva. Ancora più equilibrato il secondo set: i due giocatori sono stati autori di un testa a testa che li ha portati ai tie-break; a quel punto Thiem si è portato sul 6-3 prima di essere rimontato e superato da Cecchinato con quattro punti in fila. L’azzurro però non è riuscito a chiudere i conti e si è arreso 12-10. Un risultato decisivo, perché poi “Ceck” non è riuscito a opporsi all’avversario nel terzo parziale, riuscendo almeno a conquistare il game della bandiera.

Per il siciliano si conclude così un’avventura incredibile al Roland Garros: fino a questo torneo non aveva mai vinto una partita negli slam, ma a Parigi si è ritrovato tra i migliori del mondo e nel ranking salirà addirittura tra i primi 30. Thiem invece aspetta ora il verdetto della semifinale tra Nadal e Del Potro per conoscere il suo avversario di domenica: lo spagnolo è il grande favorito per vincere un torneo già conquistato ben dieci volte.