La festa d’estate dei bambini di Samarate

Una grande festa chiude le attività del periodo scolastico di Con.Te e apre quelle del periodo estivo.

In tanti hanno partecipato alla festa “di passaggio”: c’erano gli educatori di Stripes Andrea, Anna, Valentina e Giulia e la coordinatrice Sofia Spinelli; i volontari dell’Associazione In Volo (che gestisce il progetto compiti); i rappresentanti del Comune, le ragazze di Samarate Loves Books con le loro letture, ma soprattutto tanti genitori con i loro bambini e ragazzi (delle elementari e medie) che hanno partecipato al progetto “Tempo per Imparare”, concluso appunto questa settimana.

«Ringrazio tutti i volontari dell’Associazione in Volo che hanno portato avanti e porteranno avanti questa indispensabile attività sempre condivisa in rete con le scuole del nostro territorio» commenta l’assessore ai servizi sociali Nicoletta Alampi, che già prima di assumere l’incarico istituzionale aveva collaborato al progetto come volontaria. «Ringrazio nuovamente gli educatori di Stripes che hanno dimostrato grande attitudine all’essere aperti verso gli altri pur comprendendo la difficoltà a collaborare con i volontari già attivi nel progetto – avendo spesso dei pensieri molto diversi sulla gestione del progetto. Ma sono convinta che la “contaminazione” tra diversi pensieri è sempre positiva».

Per l’estate il progetto continua con ulteriori azioni, come ad esempio l’iniziativa “Andiamo in gita” «che permetterà ai ragazzi delle medie del progetto Tempo per imparare e a quelli del nostro Centro Semiresidenziale di partecipare a delle gite fuori porta, dando l’opportunità di visita dei luoghi magari fino ad ora mai visti» spiega ancora l’assessore Alampi.

Il progetto prevede poi anche un’altra azione significativa: «Nel periodo estivo delle ultime due settimane di luglio attiveremo un campo estivo per elementari e medie presso l’oratorio Samarate e uno per i più piccoli alla Materna di Cascina Elisa» spiega l’assessore all’istruzione Vito Monti, che con Alampi ha seguito il progetto. «Un servizio completamente gratuito per le famiglie» sottolinea, ringraziando in particolare «don Alberto per lo spazio concesso in oratorio».