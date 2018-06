La Fiera del Cardinale festeggia i suoi primi 40 anni

Domenica 3 giugno appuntamento speciale a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”.

Il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato festeggia infatti quarant’anni con un ricco programma di iniziative che si andranno ad affiancare agli storici espositori ed agli stand di prodotti enogastronomici di produzione diretta provenienti dalle nostre valli.

Tre locali del centro storico ospiteranno una vasta esposizione di modellini in scala di treni, navi e aerei mentre in Corte del Doro, l’Associazione Arte degli Antichi Mestieri in collaborazione con gli Artigiani di Salmour (Cuneo) darà dimostrazioni sulla lavorazione del legno, della cesteria, dei cordami con esposizione di carri e caretti d’epoca.

Tra i banchi che si snodano per le vie e le piazze del quattrocentesco borgo, tutti i monumenti di Castiglione Olona saranno aperti e visitabili e negli spazi espositivi di Palazzo Branda Castiglioni si potrà visitare la mostra fotografica “Sidurii – Donne in Vino” del gruppo fotografico Bfi Grandangolo di Carpi, gli elaborati del I.C. Cardinal Branda Castiglioni de “Il Bere Consapevole” e l’esposizione curata dal Consolato Generale della Repubblica di Corea dal titolo “Incontro tra Hanji e artigianato“.

Alle 17 gran finale con il Gruppo Folkloristico Bosino di Varese che eseguirà uno spettacolo di danze canti della tradizione varesina.