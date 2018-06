La fine della scuola cambia l’orario degli autobus

In tutto il Varesotto le scuole terminano venerdì 8 giugno, dando il via alle vacanze estive. Una notizia che non interessa solo studenti ed insegnanti ma anche ai viaggiatori della rete bus di Autolinee Varesine.

Gli autobus del trasporto pubblico locale, infatti, continueranno il loro servizio ma adottando le consuete modifiche di orario previste in questo periodo dell’anno.

Da sabato 9 giugno si attiva l’orario non scolastico su tutta la rete di Autolinee Varesine, comprendente sia il servizio urbano di Varese, sia molte linee extraurbane: in diversi casi, questo tipo di orario non presenta variazioni o riduzioni rilevanti rispetto al servizio abitualmente messo in campo.

Sulla rete urbana della città (comprendente anche le linee di area urbana per Azzate, Bisuschio e Morosolo), l’orario Non Scolastico sarà attivato sino al 30 giugno: dal 2 luglio, invece, entrerà in vigore l’orario Ridotto. Sulle linee extraurbane, il passaggio dal periodo Non Scolastico a quello Ridotto – laddove previsto – avverrà invece il 30 luglio.