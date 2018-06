Arriva la festa de “La Finestra”

Il grande appuntamento è arrivato: venerdì 15 giugno inaugurerà l’edizione 2018 della festa de “La Finestra”, l’associazione malnatese per disabili.

Il primo appuntamento da non perdere, divenuto ormai punto fisso della festa, sarà la cena preparata dallo chef Sergio Barzetti assieme ai ragazzi dell’associazione (venerdì 15 giugno ore 20.00). Il costo della cena sarà di 30 euro e serviranno per raccogliere fondi per arredare i locali della comunità. In questo caso la prenotazione è obbligatoria (0332428604).

Sabato 16 ci sarà invece la cena a partire dalle ore 20.00 con spaghetti allo scoglio e frittura di pesce. Dalle 21.00 il concorso per la scoperta di nuovi talenti dal titolo “Finestra’s funny summer show”.

Domenica 17 tanti eventi in programma. Si parte alle 11.00 con la Santa Messa. Dalle ore 12.30 il pranzo con lasagne alla bolognese e fritto di pesce. Alle 16.00 il karaoke, mentre dalle 20.00 a cena si potrà mangiare polenta e bruscitt e fritto di pesce. Dalle 21.00 la serata di movimenta con la band musicale “Mapendo Africa”, prima dell’estrazione dei biglietti della lotteria alle ore 22.00.

Per prenotazioni il numero di telefono è 0332428604