“Con la fusione più spese per investimenti, perché opporsi?”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore di Cuveglio Giuseppe Lioi a sostegno della fusione con Duno

Sono Giuseppe Lioi, assessore all’ambiente e ai lavori pubblici di Cuveglio. Non avrei voluto intervenire nelle polemiche ma a seguito dei numerosi fuorvianti e polemici interventi di chi invita a votare no, mi sento in dovere difendere questa fusione tra Cuveglio e Duno, precisando alcuni aspetti.

Leggo sui social che alcuni gruppi invitano a votare no, sostenendo che la fusione sia una forzatura.

Vorrei ricordare che il processo di fusione è iniziato con l’accordo tra tre comuni: Cuveglio, Cuvio e Duno. In seguito l’amministrazione comunale di Cuveglio prese atto della dissociazione del comune di Cuvio e decise di proseguire nel percorso progettuale assieme al comune di Duno come consigliato anche dai funzionari di regione Lombardia.

A questo punto mi chiedo il perché di questa avversione alla fusione, i vantaggi di cui gioverebbe la cittadinanza sarebbero comunque validi, come per esempio il trasferimento di ingenti risorse finanziarie da spendere ovviamente a favore dei cittadini. Forse chi si oppone non è al corrente che attualmente per investimenti relativi ai lavori pubblici del comune di Cuveglio, ammontano a euro 300.000 e che a fusione avvenuta per investimenti e somme impiegabili per l’abbassamento del livello delle tasse e delle imposte comunali avremmo a disposizione euro 750.000, forse a loro interessa solo dire di no a questo progetto. Ma mi chiedo: dove erano quando il progetto è stato pubblicato è discusso quando avrebbero potuto fare osservazioni migliorandolo, ove necessario, senza polemiche sterili ma con un reale e serio contributo.

Mi preme inoltre sottolineare, per quanto riguarda la “scorretta” affermazione che non è stata data pubblicità e che non è stata coinvolta la popolazione nel progetto; l’amministrazione comunale ha indetto, oltre le assemblee generali, le seguenti assemblee pubbliche mirate a coinvolgere le realtà del territorio:

• 11.02.18 assemblea al centro anziani ,

• 01.03.18 assemblea associazioni sportive,

• 06.03.18 assemblea aggregazioni sociali,

• 13.03.18 assemblea associazioni territoriali culturali e sociali,

• 27.03.18 assemblea generale con tutta la popolazione.

Pertanto le affermazioni riportate sui social dalle persone contrarie alla fusione sono, o frutto della disinformazione, o peggio da malafede, considerato che ad alcune assemblee pubbliche erano presenti rappresentanti del no.

Per concludere, penso che disegni politici nascosti dietro polemiche di questo genere dovrebbero essere lasciati fuori dalle questioni del comune, e che un buon consigliere dovrebbe solamente agire nell’interesse dei cittadini del proprio comune senza sudditanze politiche esterne e di parte, impegnandosi in progetti che migliorino la vivibilità del paese, per questo invito i cittadini Cuvegliesi e Dunesi a votare SI al referendum dell’8 luglio perché ritengo che un buon amministratore non possa buttare al vento una irripetibile occasione come questa .