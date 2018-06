La giovane Uyba vola tra le prime otto d’Italia

Dopo aver dominato il girone di qualificazione (tre vittorie su tre, 9-o il computo dei set), la giovane Unet E-Works Busto Arsizio prosegue a spron battuto il proprio cammino alle finali nazionali under 18 di Bormio.

Le biancorosse di coach Tammone hanno superato alla grande anche il girone di ammissione ai quarti di finale, di nuovo con un percorso netto. Le giovani Farfalle hanno addirittura travolto, un po’ a sorpresa, le campionesse in carica del Volleyrò Casal de’ Pazzi per 3-0 (pur rinforzate dall’azzurra Pietrini) nella serata di giovedì mentre al venerdì hanno ottenuto altri due successi. Al mattino Busto ha superato 3-0 le pugliesi del Cuore di Mamma Cutrofiano mentre al pomeriggio hanno regolato 3-1 il Maia Dentis Catania, cedendo così il primo set (ininfluente, 26-28) della loro avventura in Valtellina.

La Uyba e la Lilliput Settimo Torinese sono così state le prime due squadre a superare il turno e a qualificarsi ai quarti di finale che sono in programma sabato mattina (ore 10,30) contro la seconda qualificata del Gruppo F. Ma dopo essere entrate tra le migliori otto d’Italia, le Farfalle puntano ancora più in alto: sempre sabato, alle 17, l’eventuale semifinale.