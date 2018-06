La gita in treno conviene con “Io viaggio in famiglia”

Con la bella stagione anche le gite fuori porta sono più allettanti. E le famiglie hanno tanti buoni motivi per scegliere il mezzo pubblico. Tanto per cominciare autobus e treni sono normalmente il modo di viaggiare preferito dai bambini e sono tantissime le mete turistiche facilmente raggiungibili con il treno, sui laghi della provincia, e da questa primavera anche verso Como. Il mezzo pubblico è il più ecologico e per le famiglie anche più economico grazie alla tessera “Io viaggio in famiglia” che permette a tuttu i bambini e ragazzi minori di 14 anni di viaggiare gratis su bus, treni e tutti i mezzi pubblici in Lombardia quando accompagnati da un familiare.

L’agevolazione si applica ai minori di 14 anni che viaggiano accompagnati da un familiare adulto (genitori, nonni, zii, fratelli o sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido ed è rivolta anche a chi non è residente in Lombardia.

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo disponibile anche nelle principali biglietterie, punti informativi e siti web delle aziende di trasporto.

Il modulo firmato e accompagnato da un documento di identità del minore, è sufficiente per viaggiare gratuitamente per 60 giorni. Non è necessaria validazione da parte di Regione Lombardia né dalle aziende di trasporto. Ma con il moodulo è possibile richiedere gratuitamente la Tessera Io viaggio in famiglia che sarà valida fino al compimento del 14° anno del minore: per ricevere la tessera è sufficiente consegnare all’azienda di trasporto il modulo allegato insieme a una fototessera del bambino e una copia del suo documento di identità.