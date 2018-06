La Lega varesina rimanda il congresso al prossimo settembre

Lega a congresso il prossimo settembre. Dopo il commissariamento della sezione varesina il partito in città è in una situazione di stallo, sospeso tra la normale attività e quella di rilancio che sta tentando il commissario Andrea Gambini.

Il provvedimento del direttivo provinciale, che ha rimosso dalla segreteria Carlo Piatti, è arrivato lo scorso 3 maggio e allora Gambini annunciò che si sarebbe mosso per chiudere la partita e portare il partito al congresso entro 60 giorni.

Un timing troppo ottimista: da allora le cose per la Lega sono radicalmente cambiate, soprattutto con la nascita del Governo Conte. In queste settimane Gambini ha cercato di rilanciare l’attività di opposizione e inaugurato gli incontri aperti ai militanti tutti i martedì sera presso la sede di piazza Podestà.

Finora sono passati i consiglieri comunali, il presidente della Regione Fontana, l’assessore Stefano Bruno Galli e l’amministratore di Arexpo Giuseppe Bonomi.

Per il congresso, però, i tempi sono risultati troppo stretti e l’arrivo dell’estate non aiuterà: «Il mio tentativo è quello di convincere tutti i militanti a presentare un candidato unico – spiega Gambini – ma questo richiederà più tempo e poi luglio non l’ideale per un congresso che a questo punto slitterà a settembre».