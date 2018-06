La Liuc nella rete delle università per lo sviluppo sostenibile

La Liuc università Cattaneo di Castellanza entra a far parte della Rus, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Promossa dalla Crui (conferenza dei rettori delle università Italiane), è la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

(foto, da sinistra: Giorgio Ghiringhelli e Fabrizio Dallari)

Il rettore della Liuc Federico Visconti ha delegato per la rete il professor Fabrizio Dallari e come referente operativo Giorgio Ghiringhelli che si farà parte attiva negli incontri del comitato di coordinamento per diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità e nei gruppi di lavoro della Rus attualmente incentrati su cinque temi di fondo: mobilità, rifiuti, energia, cambiamenti climatici, educazione. Il professor Ghiringhelli sta avviando un lavoro di tirocinio e tesi per una prima ricognizione della sostenibilità ambientale dell’ateneo con una ricerca sulle principali tematiche di interesse (energia, mobilità e rifiuti) in università. Ghiringhelli sarà, inoltre, presente alla seconda assemblea nazionale Rus venerdì 29 giugno al Politecnico di Bari dove terrà uno speech sul monitoraggio del fenomeno del littering (l’abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche) in ambiente universitario.

Ricordiamo, inoltre, che la Liuc ha attivato un assegno di ricerca dedicato allo studio della green logistics dei Rifiuti, erogato da Econord, assegnato alla studentessa Martina Farioli.