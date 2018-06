La Liuc prepara la festa per i suoi 623 giovani dottori

Venerdì 29 giugno 2018 sarà “Il giorno del futuro – Laureati in festa” alla LIUC – Università Cattaneo dove, a partire dalle ore 18.30, saranno festeggiati 623 laureati dell’ultimo anno accademico 2016/ 2017 e saranno conferiti 11 diplomi di dottorati di ricerca, alla presenza di famiglie, docenti e autorità del territorio.

Dopo il saluto iniziale del Rettore della LIUC Federico Visconti, ci penseranno le storie di 3 laureati, già inseriti con successo nel mondo del lavoro, a testimoniare il significato di una laurea all’Università Cattaneo. Un momento, questo, fortemente voluto dallo stesso Rettore per dare voce direttamente a chi ha scelto la LIUC per la propria formazione.

Sul palco, nella splendida cornice del parco dell’università, prenderanno la parola Federico Marafante, Francesca Locatelli e Marco Romani.

Federico Marafante, dopo aver conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale Sistemi Informativi e quella specialistica in Finanza d’Impresa alla LIUC e con un MBA presso l’IE – Instituto de Empresa, nel 2008 è entrato nella società internazionale di consulenza manageriale McKinsey & Company dove attualmente ricopre il ruolo di Partner. Affianca i principali gruppi bancari e assicurativi su temi di strategia e marketing & sales. È uno dei leader europei della practice Retail Banking, all’interno della quale ha sviluppato temi innovativi in ambito di distribuzione, in particolare modelli distributivi su canali non tradizionali. Ha maturato esperienza anche nel settore retail e largo consumo, in particolare su temi di pianificazione, M&A e integrazione post fusione.

Francesca Locatelli, laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente importanza per aziende multinazionali del settore alimentare, fino ad essere nominata Procurement Manager Southern Europe per la Società Kraft Foods, con responsabilità di acquisto materiali indiretti per tutti gli stabilimenti del gruppo. Da alcuni anni lavora presso la società Vodafone Global Enterprise, all’interno dell’area Service management. Attualmente è Head of Global Service IT, GR&TK, dove, con il supporto del suo team, assicura il rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati con le società multinazionali con cui Vodafone collabora in Italia e all’estero.

Marco Romani, dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2007 ed un primo stage presso l’ufficio Legal Affairs di Gianni Versace S.p.A, è entrato in Iveco S.p.A. (oggi parte della holding CNH Industrial) nel 2008, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia a livello nazionale che internazionale quali HR manager Valladolid plant, HR manager Madrid plant ed HR Business Partner Iveco Defence Vehicles sino all’ultimo incarico che attualmente ricopre quale EMEA Industrial Relations Manager con focus principalmente sulla governance delle relazioni sindacali di Italia e Spagna.

Di seguito, il Presidente Michele Graglia concentrerà il suo intervento sulla comunità LIUC, prima del conferimento dei diplomi dei dottorati di ricerca e delle lauree triennali e magistrali da parte del Rettore e dei tre Direttori delle Scuole di Economia, Diritto e Ingegneria, i professori Rodolfo Helg, Alberto Malatesta e Carlo Noè.

Questi i numeri dei festeggiati: 622 laureati di cui 404 in Economia (162 per la laurea triennale e 242 magistrale), 171 in Ingegneria (79 nel triennio e 92 per la magistrale) e 48 in Giurisprudenza.

Si ricorda che l’ingresso alla manifestazione è strettamente riservato ai laureati festeggiati e alle loro famiglie, muniti di pass.