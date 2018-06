La lotta all’azzardo arriva sino in fattoria

«Anche le galline lo hanno capito: l’azzardo non paga!»

La Fattoria Pasqué di Bernate ha scelto di essere in prima linea contro l’azzardo, in modo concreto. La decisione è giunta al termine di incontri tra l’amministrazione di Casale Litta e l’associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in cui si è parlato della crescita dei problemi legati al gioco d’azzardo.

Insieme si è decisa la strategia per raggiungere il maggior numero possibile di persone e far capire che si può richiedere aiuto, sia per chi vive il problema in prima persona, sia per i familiari dei giocatori.

Sui materiali che verranno diffusi è indicato il numero di telefono dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze (339-3674668) per prenotare un appuntamento allo sportello per una consulenza psicosociale e/o legale anonima e gratuita.

Il numero di telefono è già attivo, pertanto è già possibile contattare l’Associazione e fissare un appuntamento.

«Se è vero che i comportamenti di ciascuno possono fare la differenza e modificare la direzione delle cose, che sia individuo, amministratore o imprenditore – commenta in una nota l’associazione And – la Fattoria Pasqué è un buon esempio di come si può partecipare alla valorizzazione del territorio in cui si vive, mediante la propria attività economica, che non necessariamente ha bisogno di “spremere” i cittadini per stare bene in piedi».