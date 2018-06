La magia della “Storia di Tönle” all’Alpe San Michele

Le parole evocative di Mario Rigoni Stern in uno scenario naturale che di sicuro sarebbe piaciuto allo scrittore dei boschi e delle montagne.

La compagnia teatrale Exire, in occasione del decimo anniversario della scomparsa dello scrittore, presenta “Il racconto di Tönle. Una storia di confine”, tratto da “Storia di Tönle” di Mario Rigoni Stern, su drammaturgia di Sergio Di Benedetto, per la regia di Fabio Sarti.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 1° luglio alle 21, nella suggestiva cornice dell’Alpe San Michele, a Porto Valtravaglia, in via San Michele 1.

Il racconto di Tönle prende vita sulla scena: le avventure del vecchio, i suoi progetti, i suoi amori, la sua fiducia nell’umanità, il suo combattere contro la guerra: tutto questo è il racconto della vita di Tönle che Compagnia Exire mette in scena, negli anni che ricordano il secolo dagli eventi della Grande Guerra. Uno spettacolo semplice, itinerante, ma coinvolgente fino alla commozione: camminare sui sentieri delle montagne di Tönle, camminare sulle strade dell’Europa: questo farà il pubblico, preso per mano dal vecchio e saggio vagabondo, a cui dà voce e corpo Fabio Sarti.

Uno spettacolo per tutti, famiglie, appassionati di storia, alpinisti, uomini.

Ingresso gratuito.