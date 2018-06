“La Mélodie” al Cineforum delle Arti

Penultimo appuntamento per il Cineforum delle Arti di Gallarate, che giovedì 7 giugno propone un film di genere drammatico, diretto da Rachid Hami, con Kad Merad e Samir Guesmi: La mélodie.

È la storia di un riscatto possibile attraverso la passione per la musica. A contatto con l’entusiasmo di uno studente, un violinista disilluso ritrova la gioia della musica.

Simon è un violinista che al momento non ha ingaggi e accetta di tenere un corso sullo strumento a una classe di allievi di scuola media inferiore che vivono in condizioni socio ambientali non facili. L’inizio non è semplice perché i ragazzi sono provocatori e sembrano interessati solo a creare disturbo. Progressivamente però il loro interesse si concretizza e del gruppo entra anche a far parte Arnold uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. L’obiettivo della classe è arrivare al concerto di fine d’anno della Filarmonica di Parigi. Gli ostacoli non mancheranno.

L’introduzione e il commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci