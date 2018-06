La metro si paga al tornello con la carta contactless

La trasformazione digitale del trasporto pubblico milanese continua. Da oggi è infatti possibile viaggiare in metropolitana in modo facile, veloce e sicuro, pagando direttamente al tornello con carte contactless aderenti ai circuiti Mastercard, Visa, Maestro e VPay.

Come funziona il pagamento

Se la carta è abilitata ai pagamenti contactless si può già viaggiare senza nessuna operazione aggiuntiva: in tutte le stazioni della metropolitana è stato installato un lettore su un tornello riconoscibile dal colore arancione e grigio. Basta avvicinare la carta o dispositivo contactless ai tornelli in ingresso e in uscita per ogni viaggio in metropolitana. L’unica cosa a cui stare attenti è quindi quella di utilizzare sempre la stessa carta sia in entrata sia in uscita. In ogni caso Se il lettore rileva più di una carta o dispositivo contactless, il credito non viene scalato da nessuno di essi e il tornello non si aprirà. Per evitarlo, scegli quale dispositivo o carta contactless vuoi utilizzare e avvicinalo all’apposito lettore.

Quanto costa il biglietto?

Il nuovo sistema con carte bancarie contactless calcola in automatico, in base alla tua entrata e alla tua uscita, qual è il costo del biglietto, addebitando la tariffa più conveniente, anche per le tratte extraurbane della metropolitana e per i biglietti giornalieri. Ad esempio, dopo il terzo viaggio in metropolitana sulla rete urbana, si attiva automaticamente il biglietto giornaliero urbano da 4,50€. Il servizio non prevede costi aggiuntivi.

E’ quindi importante cercare di utilizzare sempre la stessa carta per sfruttare quanta convenienza. Attenzione che in caso di mancato passaggio/convalida in uscita viene applicata la tariffa massima.

Informazioni sul servizio

Il servizio è attivo al momento sull’intera rete metropolitana ma è necessario che il viaggio inizi in metro. È poi possibile proseguire il viaggio sui mezzi urbani di superficie fino alla validità oraria del biglietto e in caso di controlli è sufficiente presentare la carta di pagamento utilizzata al momento della convalida. ATM spiega anche che “nessun dato relativo alla tua carta bancaria viene memorizzato da ATM. Questo nuovo servizio soddisfa gli standard di sicurezza richiesti per qualsiasi operazione di pagamento contactless”. Per tutte le altre informazioni consulta l’area dedicata del sito ATM cliccando qui.